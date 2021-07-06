الصحة العالمية: السعودية تعتمد لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا لموسم الحج

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، إن السعودية اعتمدت لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا، لموسم الحج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقد عبر الفيديو كونفرانس، لبحث آخر مستجدات كورونا وأوضاع التحورات والتطعيم والإرشادات الصحية الواجب اتباعها خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

وأضاف أن السعودية أصدرت عددًا من النصائح ووضعت شروطًا بشأن موسم الحج لهذا العام، وهي أن يتراوح السن المسموح به من 18 إلى 65 عاما ولا يعانون من أمراض مزمنة، وعلى من يريد أداء مناسك الحج تناول الجرعتين من اللقاحات السابق ذكرها، أو جرعة واحدة بشرط مرور 18 يوما على تناولها.

من جهته، قال الدكتور إيفان هوتن مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إنه فيما يتعلق بالأطفال هناك دول وافقت على إعطاء الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما اللقاح، ولا نوصي بإعطاء اللقاح للأطفال لاحتياج الفئات ذات الأولوية له، ويمكن للنساء الحوامل أن يتناولن اللقاح إذا كانت العوامل الخطرة أكثر من خطر تناول اللقاح.

وأوضح أن الوضع في تونس مقلق للغاية ونطلب إجراء تدابير صارمة وإغلاق البلاد؛ لانتشار متحور "دلتا"، ووجدنا أن هذا المتحور ترتفع نسبته في العديد من الحالات وذلك طبقا لوزارة الصحة التونسية، وستساهم منظمة الصحة العالمية في توفير الأسرة الكافية وأجهزة التنفس الصناعي وتعزيز طاقات المستشفيات.