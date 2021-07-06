قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من محافظات الضفة، بينهم سيدة وطالبة جامعية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من رام الله، واثنين من نابلس، واثنين من الخليل.