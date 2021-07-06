نائب لجنة الزمالك: أنا رئيس بنك ولا أملك الوقت الكافي والانتخابات في موعدها

كشف محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك موقفه من خوض انتخابات النادي والمقرر عقدها بنهاية شهر أغسطس.
وقال الإتربي في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء:" مدة تعيين اللجنة الحالية 6 أشهر وستكون هناك انتخابات سيعلن عنها أواخر أغسطس".
وأضاف:" المدة قصيرة لتسليم النادي لمجلس منتخب، ومثلما صرح وزير الرياضة، الانتخابات في موعدها ونرحب بأي مجلس منتخب يكمل المسيرة".
وتابع:" المجلس الجديد سيجد اللجنة الحالية نجحت في حل عدد كبير من المشاكل".
وأكمل:" حسيب لبيب لديه عمله الخاص ولكنه يتواجد يوميًا في الزمالك ولا يغادر مقر النادي قبل الساعة 11 مساء".
وأتم:" أنا رئيس بنك ورئيس اتحاد بنوك مصر ولا أملك الوقت الكافي مثل حسين لبيب".