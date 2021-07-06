نائب لجنة الزمالك: أنا رئيس بنك ولا أملك الوقت الكافي والانتخابات في موعدها

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كشف محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك موقفه من خوض انتخابات النادي والمقرر عقدها بنهاية شهر أغسطس.

وقال الإتربي في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء:" مدة تعيين اللجنة الحالية 6 أشهر وستكون هناك انتخابات سيعلن عنها أواخر أغسطس".

وأضاف:" المدة قصيرة لتسليم النادي لمجلس منتخب، ومثلما صرح وزير الرياضة، الانتخابات في موعدها ونرحب بأي مجلس منتخب يكمل المسيرة".

وتابع:" المجلس الجديد سيجد اللجنة الحالية نجحت في حل عدد كبير من المشاكل".

وأكمل:" حسيب لبيب لديه عمله الخاص ولكنه يتواجد يوميًا في الزمالك ولا يغادر مقر النادي قبل الساعة 11 مساء".

وأتم:" أنا رئيس بنك ورئيس اتحاد بنوك مصر ولا أملك الوقت الكافي مثل حسين لبيب".