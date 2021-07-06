الدفاع الروسية: تجارب ناجحة لأنظمة إس 500 الصاروخية للدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح تجارب صواريخ "إس 500 بروميثيوس" المضادة للأهداف الجوية، حيث جرت التدريبات على اعتراض صواريخ العدو المفترض وأهدافه الجوية.

وقال قائد القوات الصاروخية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية اللواء سيرجي باباكوف، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنه "في الوقت الراهن جرت عدد من التجارب بإطلاق الصواريخ لاعتراض الأهداف الجوية وجميع التجارب انتهت بنتائج إيجابية"، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي بدأت تتسلم أنظمة "إس 350 فيتياز" الصاروخية الواعدة، ومن المقرر أن تحصل على "إس 500" في المستقبل.

وأشار إلى أن مواصفات أنظمة "إس 500" تسمح لها بتدمير أهداف بالستية وديناميكية جوية، وكافة نماذج الأسلحة فرط الصوتية، بما في ذلك في الفضاء الكوني القريب، مضيفا أنه "يمكن القول إن هذه الأنظمة لا مثيل لها في العالم".

وكانت مؤسسة "ألماز أنتيه" الصناعية قد أعلنت في أبريل الماضي عن قرب إتمام العمل على أنظمة "إس 500" الجديدة للدفاع الصاروخي، ومن المقرر إتمام التجارب وتسليح القوات بهذه الأنظمة عام 2021.