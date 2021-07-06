معلومات الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز لوجيستي عالمي

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبارة عن منطقة حرة ومركز تجاري عالمي على قناة السويس، بمساحة461 ك م2، يمر بها 8% من حركة التجارة العالمية كل عام.

وأوضح مركز المعلومات، فى الانفوجراف الذي نشره اليوم، أن أبرز القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، وهي: صناعة البتروكيماويات، وصناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية، وخدمات بحرية وتموين سفن، وصناعة منسوجات، وإلكترونيات، وألواح شمسية، وقطع غيار سيارات، وصناعات غذائية.

وأشار إلى مجموعة من الحوافز الاستثمارية بالمنطقة،؛ أبرزها: صفر ضريبة جمركية، وصفر ضريبة القيمة المضافة، وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل. إلى جانب حوافز غير ضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، وكثيفة المكون المحلي، أو العاملة في النقل البري والبحري وغيرهما.

بالإضافة إلى تطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات والبضائع ACI، وإصدار دليل جمركي لتحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة، وتدشين موقع إلكتروني للهيئة باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه جارٍ إطلاقه بالعربية، وغير ذلك، من طرق ومحاور ومحطات كهرباء ومياه واتصالات.