القابضة للمياه: وحدات متنقلة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالإسكندرية

قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تقديم خدمة عملاء متميزة أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة، والتي تسعى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بتطوير مراكز تقديم الخدمة وتسهيل الإجراءات والوصول إلى المواطنين فى أماكن تواجدهم.

وأشار أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى توفير 16 منفذا ومركز خدمة عملاء داخل الفروع التجارية، بالإضافة إلى 22 فرعًا داخل الأندية والاحياء والنقابات.

ولفت جابر، إلى توفير ثلاثة مراكز خدمة عملاء متنقلة "سيارات مجهزة" لتقديم الخدمات لأكبر قطاع ممكن من المواطنين بصورة مبسطة، حيث تتيح للمواطن التعاقد على خدمة توصيل المياه أو تقديم شكوى أو استعلام أو شراء القطع الموفرة للمياه.

وأضاف جابر، أن الشركة طورت سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال العامين الماضيين، والتغلب على أية عقبات تشغيلية، وتم تفعيل الخدمات من خلالها أول شهر يونيو من العام الحالي.