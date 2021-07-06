أعلن المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع أبوشاهين التابعة لكهرباء شمال المحلة، يوم الجمعة المقبل من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقال الحسيني إن المناطق التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك الفترة الزمنية بمدينة المحلة، هي منطقة أبوشاهين، ومركز القلب، والمستشفى العام، ومنطقة تقسيم الشامي، ومنطقة الجندي، وطريق المنصورة القديم، ومنطقة بلدية المحلة، وشكري القوتلي، ومحب، وأبوراضي، ومنطقة جامع قادوس، و6 أكتوبر، ومعهد الفتيات، وخلف النسيج، ومستشفى أبوالعزم، ومستشفى الدرة، ومنطقة رستم، ومنطقة كميدار، وشارع سعد محمد سعد، وشارع التجارة، ومنطقة فرهة، ومنطقة الأوقاف.