تايلاند تعتزم تحويل صالة بمطار لمستشفى ميداني في ظل ارتفاع إصابات كورونا

تعتزم تايلاند تحويل صالة بالمطار الرئيسي بالبلاد لمستشفى ميداني، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، مما يضغط على النظام الصحي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه طٌلب من الشركة المشغلة لمطار سوفارنابومي الدولي تحويل صالة، تم استكمال بناؤها مؤخرا، إلى منشآه تضم وحدة رعاية مركزة وغرف طبية ودعم للمرضى المصابين بفيروس كورونا ويعانون من أعراض بسيطة إلى متوسطة.

وستوفر المستشفى في البداية ما لايقل عن 5000 سرير، وفقا لبيان حكومي صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال كومنوان اونجشوساك الخبير في الأوبئة والمستشار لدى وزارة الصحة في ندوة الأسبوع الماضي إن المنشآت الصحية ممتلئة بالفعل، وأن حالات الوفاة قد تتضاعف بحلول أغسطس المقبل في حال لم تخف حدة تفشي الفيروس.

ويشار إلى أن تفشي سلالة دلتا، المتوقع أن تكون السلالة المهيمنة بحلول الشهر المقبل، أعاق جهود احتواء الفيروس.

وقالت ابيساماي سريرانجسان المتحدثة باسم مركز إدارة الوضع الوبائي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه في ظل التوقعات بانتشار سلالة دلتا في مزيد من الأقاليم، من المرجح أن ترتفع حالات الاصابة اليومية بالفيروس إلى 10 آلاف حالة ابتداء من الاسبوع المقبل.