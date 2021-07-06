 دراسة: غالبية العمالة المنزلية في ألمانيا غير شرعية - بوابة الشروق
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دراسة: غالبية العمالة المنزلية في ألمانيا غير شرعية

العمل من المنزل
العمل من المنزل
د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 5:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 5:02 م
كشفت دراسة حديثة أن غالبية العمالة المتخصصة في القيام بالمهام المنزلية في ألمانيا تعمل على نحو غير قانوني.

فقد أظهرت بيانات دراسة حديثة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الأربعاء، أن مهام التنظيف وغسل الملابس أو البستنة تتم في كثير من الأحيان في ألمانيا مقابل المال، ولكن دون تسجيل استخدام العمالة لدى الجهات المختصة.

وبحسب البيانات، فإن ما يقدر بنحو 75% من العمالة المنزلية في ألمانيا غير مسجلة في هذا المجال، ويبلغ متوسط ذلك في ​​الاتحاد الأوروبي 57% فقط.

وتعتزم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عرض ومناقشة بيانات العمالة المنزلية اليوم الأربعاء.

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