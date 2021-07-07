كوريا الجنوبية وهولندا يتفقان على توسيع التعاون بينهما في مجال إنتاج الرقائق الإلكترونية

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على توسيع التعاون بين البلدين في مجال صناعة الرقائق للإلكترونية ، وذلك خلال قمة افتراضية عُقدت اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء عن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية.

ووافق مون وروته على توسيع "التعاون العملي"، الذي يتضمن إنتاج الرقائق، وتطوير الثورة الصناعية الرابعة بينهما.

وقال كل من مون وروته إن البلدين لديهما "علاقة تكاملية" في صناعة أشباه الموصلات.

وتتمتع كوريا الجنوبية بقوة في التصنيع، بينما تتمتع هولندا بميزة في معدات الإنتاج.

ومن المقرر أن تتعاون كوريا الجنوبية وهولندا في صناعة السيارات في المستقبل، ليتضمن ذلك إنتاج السيارات التى تستخدم خلابا وقود الهيدروجين.