وزيرة الصناعة تترأس ‏البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال

اتجهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، للعاصمة السنغالية داكار؛ لترأس أعمال البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال، وذلك في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا، التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في التمثيل التجاري بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك؛ بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار بدول القارة السمراء وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الإفريقية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة عددا من اللقاءات الثنائية مع كبارالمسؤولين في دولة السنغال، كما ستفتتح الوزيرة فعاليات منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا بدولة السنغال، بالإضافة إلى ترأس ‏فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك.

ومن ناحية أخرى، واصلت البعثة التجارية المصرية لدولة الكاميرون، في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا، أعمالها، لليوم الثالث، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة بين رجال الأعمال بمصر والكاميرون استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك فى قطاعات مواد البناء والإنشاءات والأدوية والصناعات الكميائية، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والمواد الغذائية.

كما قام الوفد المصرى المشارك في بعثة الكاميرون، بعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الكاميرونية، شملت وزيرى الصحة والأشغال العامة، وذلك بحضور مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون، وأحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى، والدكتور عبدالعزيز الشريف مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجارى، حيث تم التأكيد على حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى مع دولة الكاميرون بما يحقق مصلحة شعبي البلدين.