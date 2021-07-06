مسئول أممي يدعو دول العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دعا وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، "ليو زينمين"، دول العالم للسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 (SDGs) والتي زادت كورونا من تحديات تحقيقها.

جاء ذلك خلال إطلاقه لتقرير أممي رئيسي جديد، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى، يشير إلى أنه يجب على البلدان اتخاذ خطوات "حاسمة" بشأن طريق الخروج من الجائحة، خلال الأشهر الـ18 القادمة.

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) منصة الأمم المتحدة الأساسية لمتابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يُظهر تقرير أهداف التنمية المستدامة 2021 الخسائر التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 في خطة عام 2030.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إطلاقه التقرير "لقد أوقفت الجائحة، أو عكست، سنوات أو حتى عقود من التقدم الإنمائي، وارتفع الفقر المدقع العالمي للمرة الأولى منذ عام 1998"، وهددت الاضطرابات في الخدمات الصحية الأساسية سنوات من التقدم في تحسين صحة الأم والطفل، وزيادة تغطية التحصين، والحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، ولا يزال حوالي 90% من البلدان تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ما يقرب من أربعة ملايين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، فقد تم دفع ما بين 119 إلى 124 مليون شخص نحو الفقر والجوع المزمن، وفُقد ما يعادل 255 مليون شخص وظيفة بدوام كامل.

وأوضح "ليو زينمين"، أن "الفئات الأشد فقرا وضعفا ما زالت معرضة بشكل أكبر للإصابة بالفيروس وقد تحملت العبء الأكبر من التداعيات الاقتصادية"، وبينما يجري التعافي الاقتصادي، بقيادة الصين والولايات المتحدة، في العديد من البلدان الأخرى، من غير المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل 2022 أو 2023.