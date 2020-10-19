أستاذ آثار: «رمسيس الثاني» الفرعون الوحيد الذي ترك آثارًا من شمال مصر لجنوبها

قال أستاذ علم الآثار الدكتور حسن سليم إن عهد الملك "رمسيس الثاني"، شهد بناء عدد كبير من المباني يفوق أي ملك مصري آخر، مضيفا أن رمسيس الثاني هو الفرعون الوحيد الذي ترك آثارا في أنحاء مصر من شمالها لجنوبها، نظرا لأنه حكم مصر فترة طويلة جدا، حتى أن بعض آثاره وجدت في دول مجاورة.

وأوضح سليم - في ندوة اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - أن الجزء السادس من "موسوعة مصر القديمة"، بينت كيف أتم رمسيس الثاني المعبد الذي قد بدأه جده رمسيس الأول في الكرنك والمعبد الجنائزي في طيبة، كما شيد معبدي أبو سمبل المعبد الكبير له المنحوت في الصخر، والمعبد الصغير المنحوت أيضا في الصخر لزوجته نفرتاري.

كما سلط الكتاب الضوء على معركة قادش التي وقعت بين قوات الملك رمسيس الثاني ملك مصر والحيثيين، والتي تعد أشهر المعارك التي خاضها الملك رمسيس الثاني في صراعه مع الحيثيين والتي انتهت بعقد معاهدة صلح بين الطرفين.

وأشار سليم إلى أنه نظرا للأهمية التاريخية لمومياء رمسيس الثاني، فقد أرسلت في فترة السبعينيات إلى فرنسا لمعالجتها، لافتا إلى أن رمسيس الثاني دفن في وادي الملوك، واكتشفت مومياء رمسيس الثاني عام 1881، بالبر الغربي بالأقصر ثم نقلت إلى المتحف المصري.

وتعد الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو، دورة استثنائية بعد إرجاءها في شهر يناير الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأطلقت وزارة الثقافة لأول مرة هذا العام منصة رقمية للمعرض، حيث يمكن لرواد المعرض القيام بزيارة افتراضية من خلال تقنية المشاهدة ثلاثية الأبعاد، والتجول في أروقة المعرض ومشاهدة كافة الأجنحة ودور النشر والاطلاع على الكتب وشرائها عبر الإنترنت، كما سيتم تنظيم الفعاليات الثقافية على مدار اليوم عبر المنصة الرقمية.