قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه امتحانات الثانوية العامة ستجرى في ظل إجراءات احترازية كاملة، بما يمكن الطالب من أداء الامتحان بأمان.

وأضاف في تصريحات لنشرة السادسة على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن جولات تفقدية أجريت على كافة المدارس، وتم التأكد من توفر كافة الإجراءات الاحترازية، بداية من قياس الحرارة إلى نشر بوابات التعقيم، إلى جانب توفير جميع المستلزمات الطبية.

وأوضح المحافظ أن الإجراءات الاحترازية سيتم تطبيقها قبل وأثناء وبعد الامتحانات، مشيرًا إلى أن التوجيهات تتضمن ضرورة إتاحة بيئة صحية آمنة من أجل تنظيم العملية الامتحانية.

وكان محافظ القاهرة قد تفقد عددًا من مدارس المحافظة، للوقوف على درجة استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في العاشر من شهر يوليو الجاري.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم - اليوم الأربعاء - تشكيل غرف عمليات محلية فى الإدارات والمديريات التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، على أن يبدأ العمل فيها غدا الخميس.

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن أعضاء الغرفة يوقعون على إقرار عدم وجود موانع للمشاركة حتى الدرجة الثانية، فيما يحصل عضو الغرفة على مكافأة 1000 جنيه عن الدور الأول و1000 جنيه عن الدور الثاني من ميزانية المديريات، دون تحمل الوزارة أى أعباء مالية.