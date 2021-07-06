الشؤون الإسلامية: 105 آلاف جنيه مبيعات جناح الأوقاف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الثاني والخمسين شهد، إقبالًا كثيفًا من مختلف الجنسيات على إصدارات وزارة الأوقاف، حيث بلغت المبيعات 105 آلاف جنيه من بداية المعرض حتى تاريخه ، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن جناح المجلس ووزارة الأوقاف وفي إطار الدور التنويري والتثقيفي للوزارة، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة ، يقدم مجموعة عروض منها عروض خاصة للأئمة فقط لموسوعة سبل الهدى والرشاد (13) مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من (845) جنيها ، ويقدم خصما خاصا للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين بنسبة 40 % على الكتب الحديثة ، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومي.

وأفاد بأن الجناح يقدم أيضا موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط 120 جنيه)، وخصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات، وخصم 20% على "المنتخب في تفسير القرآن الكريم" عربي ولغات، وخصم 20% على الموسوعات المختلفة، و50% على جميع الإصدارات الإلكترونية، إضافة إلى هدايا أخرى متنوعة.