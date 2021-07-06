رئيس وزراء هايتي: اغتيال الرئيس كان عملا منسقا بدقة بأيدي جماعة مدربة

أكد رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف، اليوم الأربعاء، أن عملية اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، كان هجومًا منسقًا بدقة وتم بأيدي مجموعة مدربة تدريبًا عاليًا ومدججة بالسلاح بشكل كثيف.

وتابع جوزيف أن الأفراد المسؤولين عن الهجوم سيتم تقديمهم إلى العدالة "بشكل سريع"، وذلك حسبما نقل تلفزيون "سكاي نيوز" البريطاني الناطق بالإنجليزية.

وكان مكتب رئيس الوزراء المؤقت أعلن، في وقت سابق من اليوم، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، وإصابة زوجته جراء هجوم مسلح في مقر إقامتهما الخاص، داعيًا الشعب إلى التحلي بالهدوء، مؤكدًا أن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة.

كما كان جوزيف قد أدان الحادث ووصفه بـ"العمل الشنيع واللا إنساني والوحشي"، موضحًا أن بعض من عناصر المجموعة المجهولة المنفذة لهذا الهجوم يتحدثون اللغة الإسبانية.

يذكر أن الرئيس الراحل مويس، قد تم انتخابه في 7 من فبراير عام 2017 ويبلغ من العمر 53 عامًا.