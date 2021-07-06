منظمة الصحة العالمية تهنئ مصر على إنتاج لقاح كوفيد 19سينوفاك- فاكسيرا

أشادت منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية الجهود العملية

للوصول الي إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19 والمعبأ في الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

وتثمن المنظمة خطة مصر لتطعيم 40 في المئة من المواطنين والمقيمين بنهاية هذا العام، والتي تتسق مع دعوة المنظمة للبلدان لتطعيم 40% على الأقل في كل بلد بنهاية عام 2021، كما تثمن المنظمة خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات لتصبح مركزا لتصدير اللقاحات في أفريقيا، في ضوء تصريحات الحكومة المصرية.

كما تتسق تلك الخطوة مع توصيات الاجتماع الإقليمي لدول شرق المتوسط ال67 لوزراء الصحة والذي عقد في أكتوبر الماضي وكانت ضمن توصياته تحسين إتاحة الأدوية واللقاحات واعتبر الإنتاج المحلي للقاحات ركيزة أساسية من ركائز هذا الهدف من أجل حماية الصحة.

وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى توسيع قدرة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لإنتاج لقاحات كوفيد-19 وتوسيع نطاق التصنيع من أجل السيطرة على الجائحة. وبالتالي، تعمل منظمة الصحة العالمية على تسهيل إنشاء مركز أو أكثر لنقل التكنولوجيا وتوفير التدريب المناسب للمصنعين المهتمين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وصرحت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، " نثمن جهود جمهورية مصر العربية في الإسراع من وتيرة إتاحة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في مصر ودول المنطقة، ونعمل كمنظمة مع أجل دعم إتاحة الانتاج المحلي للمنتجات الطبية والصيدلانية وتوفره على المستوي القطري والإقليمي."

وأضافت، "إن التعاون بين مصر والصين نموذج ناجح للتعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف 3.8 المعني بإتاحة الأدوية واللقاحات المضمونة الجودة والآمنة والفعالة والميسورة التكلفة لتحقيق التغطية الشاملة وتسريع إنهاء الجائحة."

وكانت منظمة الصحة العالمية قد منحت لقاح سينوفاك، المنتج في الصين، موافقة الاستخدام الطارئ في الأول من يونيو الماضي، ويمثل تصريح الاستخدام الطارئ ضمانا للبلدان والممولين والوكالات والمجتمعات أن اللقاح يمتثل إلى المعايير الدولية للسلامة والفعالية والتصنيع.

والجدير بالذكر أن المنظمة تمنح اللقاح رخصة الاستخدام الطارئ تبعا لمكان تصنيعه حيث تقوم بتقييم كل مكان جديد لتصنيع نفس اللقاح مرة أخرى لضمان استيفائه لكل قواعد السلامة والأمان وجودة التصنيع.

وقد عملت منظمة الصحة العالمية في مصر منذ البداية مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية وكذلك شركة فاكسيرا وجميع الشركاء الاساسيين لتوفير الدعم التقني لتصنيع اللقاحات محليا.

ففي سبتمبر 2020، اختتم فريق من خبراء المنظم بعثة دعم تقني كانت معنية بتقييم جاهزية فاكسيرا لتعبئة وتغليف لقاح كوفيد 19 وجاهزية تسجيل اللقاح من جانب هيئة الدواء المصرية لمنح رخصة الاستخدام الطارئ في الدولة المصرية. وكانت للبعثة عدة أهداف منها التأكد من مطابقة فاكسيرا للمواصفات المقترحة من خبراء المنظمة ومن تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة وتوفير الدعم التقني الميداني حسب الحاجة

وتوالت مهمة أخرى لخبراء المنظمة عن طريق تكنولوجيا الفيديو كونفيرنس لمتابعة تنفيذ المقترحات وتمكين فاكسيرا من الانتهاء من كل الاجراءات والتعديلات اللازمة قبل بدء عملية التصنيع لضمان الحصول على منتج ذي جودة عالية.

وتواصل منظمة الصحة العالمية توفير كل سبل الدعم وتعزيز أوجه التعاون مع كل السلطات الصحية المصرية لضمان توفير أفضل مستوى من الصحة للجميع.