السماح لأمريكا بالطعن على منع تسليم مؤسس ويكيليكس وفقا لمبدأ قانوني

قال المتحدث باسم جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس" للتسريبات، إن حكومة الولايات المتحدة حصلت على إذن يسمح لها بالطعن على قرار محكمة لندن بعدم تسليم أسانج، وفقا "لمبدأ قانوني محدد".



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم السماح لحكومة الولايات المتحدة بالطعن على القرار، وفقا لمبدأ إذا ما كانت القاضية طبقت القانون بشكل صحيح أم لا، وإذا ما كانت قد قدمت للولايات المتحدة إشعارا مسبقًا بوقت كاف بقرارها، وإذا كانت التأكيدات التي قدمتها الحكومة تخفف من خطر انتحار أسانج.



وكانت قاضية بريطانية قد أصدرت قرارا في يناير الماضي بمنع ترحيل أسانج مشيرة إلى احتمال انتحار اسانج داخل السجن بالولايات المتحدة.



ولا يزال اسانج محتجزا في سجن بريطاني شديد الحراسة؛ لأن هناك احتمالية عالية للفرار.