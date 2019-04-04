هاييتي تدعو الأمم المتحدة لعقد اجتماع مجلس الأمن والتحقيق في اغتيال الرئيس

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دعا رئيس وزراء هاييتي كلود جوزيف منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، لعقد اجتماعا لمجلس الأمن حول عملية اغتيال رئيس هاييتي جوفينيل مويس.

وفي بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، طالب كلود جوزيف "المجتمع الدولي بإطلاق تحقيق في اغتيال رئيس هاييتي، والأمم المتحدة بعقد اجتماعا لمجلس الأمن".

وقُتل رئيس هاييتي، صباح اليوم الأربعاء، في منزله على يد مسحلين مجهولين، فيما تم الإبلاغ عن إصابة زوجته مارتين مويس واحتجازها في المستشفى لحين شفائها.

وفي أعقاب الاغتيال، قال جوزيف إن "الوضع الأمني في البلاد تحت سيطرة الشرطة الوطنية والقوات المسلحة لهاييتي"، مؤكدا أن "الديمقراطية والجمهورية ستفوزان".