الإمارات تبدأ تدريب رائدي فضاء استعدادا لمهمة جديدة

يبدأ رائدا الفضاء الإماراتيان، محمد الملا ونورا المطروشي، تدريباتهما في مركز جونسون للفضاء، بمدينة هيوستن الأمريكية، في شهر ديسمبر المقبل، ضمن برنامج "ناسا لرود الفضاء 2021".



وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف الشيباني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الدفعة الجديدة من رواد الفضاء تترجم سعينا المستمر نحو استكشاف الفضاء والقيام بمهمات مأهولة. وتشكل جزءاً من هدفنا المتمثل في تطوير قطاع الفضاء في الإمارات، وإعداد جيل من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين".



وأضاف أن "محمد ونورا يتمتعان بمؤهلات مرموقة، وشغف عالٍ"، مؤكدا ثقته بأنهما سيتمكنان من "تحقيق كثير من النجاح خلال البرامج التدريبية والتأهيلية التي سيخضعان لها خلال الشهور المقبلة".



وأفاد نائب مدير عام المركز، سالم المري، قائلا "نركز حاليا على تدريب رواد الفضاء الأربعة (هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، ومحمد الملا، ونورا المطروشي)"، مضيفا أن هزاع وسلطان استهلا تدريبهما في سبتمبر الماضي، بمركز جونسون للفضاء، ويلتحق بهما محمد ونورا نهاية العام الجاري، وخلال هذه الفترة نبحث مع جهات أخرى، الرحلة الفضائية المقبلة وتحديد الوقت المناسب لها.



وأعرب رائد الفضاء محمد الملا عن شعوره بالفخر لتمثيله وطنه في مساعيه لاستكشاف الفضاء، وقال: "أتطلع لأن أكون جزءاً من المهمة التالية إلى الفضاء لتعزيز مستقبل إنجازات الدولة في هذا المجال".



وأكدت نورا المطروشي، أول رائدة فضاء عربية، أنها تتطلع بشغف للانضمام إلى برنامج (ناسا) لرواد الفضاء لعام 2021، وقالت: "سألتقي رواداً من مختلف دول العالم، ونعمل معا من أجل خير الإنسانية، ونستكشف معاً آفاقاً جديدة لم يصل إليها البشر من قبل".