مخرجة إسبانية: «أسوان الدولي» لأفلام المرأة من أهم المهرجانات على مستوى العالم

أشادت المخرجة الإسبانية الشهيرة ماريا تينور بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة "دورة النيل" والذي أقيم في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الماضي بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل.

وأعربت تينور - في لقاء مع عدد من الصحفيين المصريين نظمته السفارة الإسبانية بالقاهرة افتراضيًا، مساء اليوم الثلاثاء - عن إعجابها الشديد بحسن تنظيم المهرجان الذي شاركت فيه لأول مرة وكذلك بحسن اختيار الأفلام المشاركة والتي تركز على المرأة بشكل عام.

وقالت المخرجة الإسبانية إنها شرُفت بحصولها على جائزة لجنة التحكيم الكبرى من المهرجان عن فيلمها "أين كنت؟".. مشيرة إلى أنها ستحرص على المشاركة في الدورات القادمة للمهرجان الذي يعد من بين الأهم على مستوى العالم.

وأوضحت أنها تسعى إلى أن يصل الفيلم القصير إلى الجميع من خلال أفلامها التي تنقل صورة إيجابية عن واقع المرأة ومعاناتها ولاسيما تلك التي تتعرض للعنف من قبل شريكها أو زوجها وهى ظاهرة تتواجد فى جميع الدول والطبقات الاجتماعية دون تمييز.

ويتنافس في المهرجان 12 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، و14 ضمن مسابقة الفيلم القصير، كما شارك في هذه الدورة 240 متدربًا ومتدربة من أبناء الصعيد، خاصة أسوان.