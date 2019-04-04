المجلس الوزارى لتنمية المرأة يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه الشخصي بالمنظمة

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وجه المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بوافر الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته وإهتمامه الشخصي بمنظمة تنمية المرأة وتوجيهاته بتوفير كل مستلزمات قيامها بعملها وأداء مهامها لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما وجه المجلس الشكر للرئيس السيسي وعلى دعمه السخى للدول الأعضاء الأقل نمواً وتحمل حكومة جمهورية مصر العربية حصه المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً أعضاء منظمة تنمية المرأة.

يذكر أن مصر تستضيف اجتماعات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة خلال الفترة من ٦ إلى ٨ يوليو الحالي ، بحضور لفيف من الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية.