احتفت مجلة فوج العالمية، المتخصصة في الموضة وأسلوب الحياة بالعالم، في نسختها العربية بثلاث فتيات عربيات ناجحات وملهمات، من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بهدف نشر تجاربهن ورحلة الأمل والصمود التي خضنها هؤلاء النساء، والتي تبرهن على أن "كل جسد يخفي وراءه قصة".

وسلطت المجلة الضوء على عزم الفتيات العربيات الثلاث وصبرهن، بعدما فقدت كل منهن ساقها، وأنهن ورغم ما واجهنه من صدمات، تغلبن على الشدائد وأظهرن شجاعة فائقة حتى صرن اليوم بطلات رياضيات، ومحطِّمات للأرقام القياسية، ومتحدثات ملهمات.

فقد تصدرت صور الفتيات الثلاث، الرياضية اللبنانية دارين بربر، والأم المصرية رانيا حماد، والصيدلانية العراقية زينب العقابي، التي أصبحت بطلة رياضية ومقدمة برامج تلفزيونية، غلاف مجلة فوج في نسختها العربية.

وفي حواره على موقع المجلة العالمية، أشار رئيس تحرير فوج، مانويل أرنو، عن الأسباب التي دفعته لاختيار الفتيات الثلاث ليكن ملهمات مجلته، فقال: "إن لقائي مع دارين بربر ورانيا حماد وزينب العقبي كان أهم ما حدث لي خلال هذا الشهر، حيث ألهمتني قصة مثابرتهن وإيجابيتهن، وخاصة عندما وصفن لي كيف فقدت كلٌ منهن ساقها، وكيف عافرت كل منهن أمور حياتها في نصابها الصحيح بعدها".

ولكن، من هم الملهمات العربيات الثلاث في غلاف مجلة "فوج" العالمية؟

دارين بربر.. من لبنان لموسوعة جينيس

وُلدت دارين، البالغة ثلاثة وأربعين عاما، في لبنان، بالعام 1978، فنشأت وترعرعت في أسرة مكونة من خمسة أفراد، لتعيش طفولة صعبة خاصة أثناء الحرب، التي انتهت في عام 1990، ولكن بعد انتهاءها وبثلاث سنوات فقط، تحل على دارين الصعوبة الأكبر، والتي أفقدتها ساقها في الخامسة عشرة من عمرها.

فقدت دارين ساقها بعد إصابتها بمرض السرطان، في مرحلة المراهقة، ولكن ذلك لم يمنعها من تغيير حياتها بالكامل، فرغم أنها لم تكن أبدا من مرتادي صالات الألعاب الرياضية حتى منتصف الثلاثينيات من عمرها، أصبحت دارين مدربة لياقة بدنية وصلت لجينيس، ونموذجا يحتذى به وملهمة للأشخاص ذوي الهمم، وحصلت على العديد من الميداليات العالمية والقارية.

ومؤخرا، استطاعت اللاعبة اللبنانية بساق اصطناعية، والأم لطفلين ولد عمره ثلاثة عشر عاما، وبنت تبلغ ثمانية أعوام، أن تحصل على شهادة جينيس للأرقام القياسية لتحقيق أطول فترة للجلوس في وضعية القرفصاء "جدار ثابت للجلوس" بإجمالي دقيقتين وثماني ثواني في دبي.

رانيا حماد.. مصرية جابت القارات بحثا عن علاج

أما رانيا حماد، فهي مصممة أزياء مصرية بريطانية مقيمة في دبي بالإمارات، تغيرت حياتها فى ظرف عامين، وتبدلت أحوالها في غمضة عين بعد تعرضها لحادث قبل ثلاث سنوات، أفقدها ساقها اليسرى، وجعلها تجري جراحات لا حصر لها على مدى الأعوام الماضية.

وعبر صفحتها بموقع إنستاجرام، قالت رانيا، إن حياتها تغيرت تماما بسبب الحادث، الذي وقع لها، في 15 يونيو 2018، وفقدت على إثره قدمها، وهي في منتصف فترة حملها.

وبعد ثلاثة أعوام من بداية رحلتها في العلاج، والسفر من قارة إلى أخرى، لإجراء العمليات الجراحية، أصبحت رانيا، المتزوجة والأم لطفل، راضية أكثر عن تجربتها، فتقول عبر صفحتها "يسعدني أن أقول ذلك، أنا مبتورة الأطراف وأفتخر. أنا مختلفة ، نعم هذا أنا".

زينب العقبي.. قنبلة أبدلت حياتها بالعراق

أما زينب فهي شابة عراقية شاء القدر أن تخسر ساقها في عمر السبع سنوات، وهي الحادثة التي لم تعوقها لتكبر وتصبح مذيعة ووجه معروف في العالم العربي.

فقدت زينب ساقها وهي تلعب أمام منزلها، بعد أن وضعت قطعة صغيرة وجدتها على الأرض في دراجتها الهوائية، لتنفجر القطعة في ما بعد ويتبين أنها شظية من قنبلة، وبعدها واجهت الكثير من الصعوبات، خاصة وأن خطأ طبي، بعد الحادث، جعلها تخسر ساقها نهائيا، كما أن والدها وشقيقتها تعرضا للأذى،

ورغم كل ذلك، لم تترك زينب نفسها ضحية للإستسلام، بل ثابرت، وأكملت دراستها، وأصبحت صيدلانية، وبطلة في الرياضة، كما دخلت مجال تقديم البرامج، حتى أنها باتت تعرف كشخصية مؤثرة في المجتمع، خاصةً وأنها تتشارك مع متابعينها على مواقع التواصل الإجتماعي يومياتها والأفكار التي تراودها.