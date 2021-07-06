 سيدة تتهم شقيقي زوجها بتعذيب وحرق طفلتها في بولاق الدكرور - بوابة الشروق
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سيدة تتهم شقيقي زوجها بتعذيب وحرق طفلتها في بولاق الدكرور

مصطفى بكر
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 1:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 1:34 م

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة توجيه ربة منزل، اتهاما لشقيق وشقيقة زوجها، بتعذيب ابنتها في بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن والد الطفلة مسجون في قضية مخدرات، وتقيم والدتها بمنزل عائلتها منذ سجن زوجها.

وتبين أن الطفلة تدعى "دولت"، بالغة من العمر 3 سنوات، تقيم بصحبة جدتها لوالدها، وأن عمها وعمتها يترددون على الشقة، واتهمتهما والدة الطفلة بالتسبب في إلحاق الأذى بها، وحرقها في جسدها، وتتلقى الطفلة العلاج بأحد المستشفيات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مصاب بعدة حروق متفرقة في جسدها.

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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