لجنة وزارية تشيد بتحقيق شروط الأمن و السلامة داخل مدارس جنوب سيناء

استقبل محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اللجنة الوزارية للمتابعة، التابعة لمكتب وزير التربية والتعليم، وذلك بعد زيارتهم لعدد من مدارس المديرية بإداراتها المختلفة .

وضمت اللجنة الدكتور محمد مبروك هاشم، رئيس اللجنة، ومصطفى عبد الجواد محمد، ومهدي أحمد السيد، ورضا محمد عبد الهادي، وأحمد علي إسماعيل، وشريف إبراهيم جمعة، و عصام عزت، أعضاء اللجنة.

وأشادت اللجنة بحسن الاستقبال والجهود المبذولة من وكيل الوزارة، و مديري الإدارات، والمدارس، والمعلمين للاهتمام بالمدارس.

كما أثنت اللجنة على حرص المدارس لتحقيق البيئة الآمنة والصحية، خاصة مدارس الزهور الابتدائية، وبدر الابتدائية التابعتين لإدارة طور سيناء، ومدرسة بلال بن رباح الابتدائية، التابعة لإدارة نويبع .

كما أشادت اللجنة بتفعيل برتوكول السلامة والصحة والخاص بإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بالمدارس .