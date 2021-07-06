باحثون: أمريكا الشمالية شهدت مؤخرا تسجيل أشد الأشهر حرارة

قالت خدمة مراقبة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن أمريكا الشمالية شهدت مؤخرا أشد أشهر يونيو حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، بينما شهدت أوروبا ثاني أشد أشهر يونيو حرارة.

وفي لندن، قالت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن الشهر الماضي اتسم بالدفء بشكل خاص في غرب الولايات المتحدة وكندا، بالاضافة إلى فنلندا وغرب روسيا.

وفي العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث يعود تسجيل درجات الحرارة إلى عام 1844، لم يكن متوسط ​​درجة الحرارة خلال شهر يونيو مثلما شهده هذا العام قط.

وفي الوقت نفسه، سجلت العاصمة الروسية موسكو أشد أيام شهر يونيو حرارة على الإطلاق. كما كانت الحرارة أكثر دفئا من المتوسط ​​في سيبيريا، وإن لم يكن بنفس القدر الذي شهدته الأعوام الثلاثة الماضية.

وعلى الصعيد العالمي، فقد كان شهر يونيو لعام 2021 من بين الاشهر الأكثر دفئا منذ بدء تسجيلات درجات الحرارة.