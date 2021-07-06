وزير التعليم البريطاني ينهي الفقاعات المدرسية لوقف تغيب الطلاب

السياحة: تحويل الأقصر لـ«متحف مفتوح» يجعلها منطقة لا مثيل لها

التأمينات عن المحفظة الإلكترونية: أصحاب المعاشات يمكنهم سحب أموالهم من كل مكان في مصر

الإحصاء: الأسرة المصرية تنفق 2.3% من دخلها على الثقافة.. و4% على التدخين