وزير التعليم البريطاني ينهي الفقاعات المدرسية لوقف تغيب الطلاب

أكد وزير التعليم البريطاني جافن ويليامسون أن استخدام الفقاعات في المدارس والجامعات سوف ينتهي قريبا مع تخفيف البلاد للقيود المفروضة بسبب كورونا.
وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الوزير أبلغ أعضاء البرلمان أنه اعتبارا من 16 آب/أغسطس، فإن التلاميذ سوف يحتاجون فقط للعزل الذاتي في حال ما كانت نتائج فحصهم لكورونا إيجابية.
وتأتي تصريحاته في أعقاب وصول غياب للتلاميذ بسبب كورونا بالمدارس في إنجلترا لمستوى قياسيً جديدً منذ عودة الدراسة بالكامل في أذار/مارس الماضي.
وقال وزير التعليم إن "بعض الإجراءات الوقائية" - مثل التدابير الصحية والتهوية - ستظل سارية خلال فصل الخريف.