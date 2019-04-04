كييزا أفضل لاعب في مواجهة إيطاليا وإسبانيا

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فاز فيديريكو كييزا نجم إيطاليا، بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد إسبانيا، والتي حسمها الأزوري لصالحه بركلات الترجيح.

وواصل المنتخب الإيطالي قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة اليوم الثلاثاء على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وسجل كييزا هدف إيطاليا بالمباراة بطريقة رائعة مستغلا ارتباك الدفاع الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية أمام إنجلترا أو الدنمارك، يوم الأحد القادم.