يواكب اليوم الأربعاء 7 يوليو، الاحتفال العالمي للشيكولاته، هو اليوم الذى يرجع إلى ميلاد ميلتون هيرشي مؤسس شركة "هيرشي" الأولى فى صناعة الشيكولاتة فى العالم.

في هذا التقرير نستعرض أغلى 5 أنواع شيكولاته في العالم، يتعدى سعر الواحدة منها المليون دولار، بحسب موقع "فينشرد".

1. لو شوكليت بوكس

تعتبر شيكولاته "لو شوكليت بوكس" أغلى أنواع الشوكولاتة في العالم، حيث تحتوي على ثروة من الشوكولاتة الخام، ويرجع شعرها المرتفع إلى وجود القلائد والأساور والخواتم وغيرها من المجوهرات من علامة "سيمون جيلوري" التجارية.

وبالرغم من أنه لا يمكنك العثور عليها اليوم بأي سعر، فإنها لا تزال ملكة الحلويات باهظة الثمن بلا منازع، حتى أن سعرها بلغ 1.5 مليون دولار للصندوق الواحد.

2. شوكولاتة فروزن هانت

تأتي شوكولاتة "فروزن هانت" في المرتبة الثانية بين أغلى أنواع الشوكولاتة الموجودة في التاريخ، حيث تبلغ تكلفتها 25 ألف دولار، وقد تم إنشاؤها للترويج لمطعم "نيويورك سرينديبيتي3"، ما أدى لتسجيلها رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس لأغلى أنواع الحلوى.

ويكمن سر ارتفاع ثمنها في صناعتها، حيث تتكون من الكاكاو والذهب عيار 23 قيراط الصالح للأكل، ويتم تقديم الشوكولاته في كأس ذهبي مرصع بالألماس الأبيض.

وعلى الرغم من انتهاء العروض الترويجية منذ سنوات، إلا أنها لا تزال أسطورة في عالم الشوكولاتة باهظة الثمن.

3. بيضة الشوكولاتة الذهبية

وصفت هذه الشوكولاته البيضاوية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها أغلى بيضة شوكولاتة غير مرصعة بالجواهر في العالم.

بيعت بيضة الشوكولاته الكبيرة في مزاد علني بمبلغ 11 الف و107 دولارات،. حيث يرزد وزنها قليلاً عن 100 رطل ويبلغ طولها ثلاثة أقدام وعرضها بوصتين.

وتم تحضير بيضة الشوكولات بواسطة سبعة صانعي شوكولاتة من المملكة المتحدة واليابان، واستخدموا أوراق الذهب الصالحة للأكل وحشوة الشوكولاتة الراقية، هذا بالإضافة لتزيينها بـ 12 بيضة شيوكولاتة صغيرة و20 قطعة أخرى وخمس زهور مصنوعة من الشوكولاتة البيضاء.

أيضا لسوء الحظ، لا يمكنك شراء هذه البيضة اليوم ، منك اقيم المزاد في عام 2012، ولكن الجيد أن جميع العائدات التي تم جمعها من المزاد ذهبت إلى الأعمال الخيرية.

4. شوكولاتة مرصعة من سواروفسكي

تأتي في المرتبة الرابعة شوكولاتة سواروفيسكي المرصعة، سعر شوكولاتة سواروفسكي المرصعة، ففي عام 2010 تعاونت شركة باتشي لصناعة الشوكولاتة اللبنانية ومتجر هارودز العملاق في ابتكار هذه الشوكولاتة المرصعة من سواروفسكي، لتصبح كل قطعة من الـ49 قطعة من الشوكولاتة الداكنة مرصعة بكريستال ماركة سواروفسكي، ومكسوة بالذهب والورد الحريري، ثم تم لفها بالحرير الهندي ووضعها في صندوق جلدي.

ولم يعد صندوق الشوكولاتة الذي تبلغ قيمته 10 آلاف دولار متاحًا للبيع، لكن متجر الشوكولاتة باتشي المشهور عالميًا لا يزال قويًا، ويقدم مجموعة واسعة من أطباق الشوكولاتة الشهية، بما في ذلك القدرة على صنع صندوق الشوكولاتة الخاص بالزبائن بحوالي 150 دولارًا.

5. لوح شوكولاتة كادبوري ويسبا جولد

في عام 1995، قررت شركة الشوكولاتة الشهيرة "كادبري"، إعادة إطلاق شوكولاته "ويسبا جولد بار"، بقيمة 1600 دولار، التي تم صنعها من حبوب كاكاو فاخرة ملفوفة بورق ذهب صالح للأكل.

اليوم يتم عرضها في متحف "كادبري وورلد"، الخاص بالشركة، بينما تتوفر إصدارات كثيرة منها بأسعار معقولة في مواقع البيع بالتجزئة في كل مكان، وبسعر 1600 دولارا للوح الواحد.