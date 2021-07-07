وزيرة التخطيط: مصر حققت إنجازا في كل مشروعاتها ومبادراتها رغم جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر استطاعت تحقيق إنجاز في كل مشروعاتها ومبادراتها بالرغم من جائحة كورونا، لافتة إلى إدراج 4 مبادرات مصرية بمنصات الأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.



وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن منصة الأمم المتحدة قبلت مبادرة «حياة كريمة» في المرحلة الأولى منها وليس المرحلة الثانية، مؤكدة أن المبادرة تحدث نقلة تنموية على مستوى العالم.



وأشارت إلى أن «حياة كريمة» تحقق 17 هدفًا للتنمية المستدامة، موضحة أن إدراجها ضمن منصات الأمم المتحدة يأتي لدور المبادرة في انخفاض معدلات الفقر وتحسين الخدمات وتحسين مؤشر جودة الحياة وتوفير خدمات الصرف الصحي وتقليل كثافة الفصول.



وذكرت وزيرة التخطيط، أن المنصة أدرجت مبادرة «رواد 2030» لدورها في التأثير على عدد كبير من الشباب، قائلة إن المبادرة تستهدف الاستثمار في الثروة البشرية وتغيير الفكر من البحث عن وظيفة إلى خلق الوظيفة.



ونجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في إدراج المبادرات والمشروعات المصرية على منصات الأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.



والمشروعات المدرجة هي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروع «رواد 2030»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.