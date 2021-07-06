نرمين الفقي: لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجوزت مليارديرات

قالت الفنانة نرمين الفقي، إنها لا تهتم بالمال سواء في حياتها أو في اختيارها الأعمال الفنية، معقبة: «لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجوزت مليارديرات».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أن الأموال مهمة لكنها تفضل أكثر أن تكون امرأة ناجحة سواء في عملها أو بين أسرتها، مشيرة إلى أن الشخص الذي ترتبط به يجب أن يكون على نفس الدرجة من الثقافة، وألا يكون سليط اللسان.

وأشارت إلى أن الاختيار الخاطئ قد يكون أكثر ضررًا من الوحدة فيما بعد، مؤكدة أن والدتها كانت تتمنى زواجها لكنها كانت تتخوف أيضًا من الوقت الذي تفارقها فيه عند الزواج.

في شأن آخر، تحدثت نرمين عن غيابها عن الشاشة لبعض الوقت قبل ظهورها في دراما رمضان الماضي بمسلسلي ضل راجل والنمر، قائلة إنها لم تتغيب بإرادتها، لكنها أرجعت ذلك إلى فترة مرض والدتها، إلى جانب أنها اضطرت للبقاء بجانب أسرتها وقت الثورة.

كما أوضحت نرمين أن غيابها جاء لعدم تلقيها أعمالًا قوية، تمثل إضافة لأعمالها الفنية.

وظهرت نرمين الفقي في دراما رمضان، في مسلسل "ضل راجل" إلى جانب ياسر جلال، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "النمر" شاركت فيه نرمين أيضًا إلى جانب محمد إمام، وهنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وأحمد خالد صالح، علاء مرسى، وآخرين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.