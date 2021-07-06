روسيا: العثور على جثث 19 من ركاب الطارة الروسية المنكوبة في كامتشاتكا

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على جثث 19 شخصا في موقع تحطم الطائرة "أن – 26" في كامتشاتكا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن مصدر في المكتب الصحفي للوزارة قال: "خلال عملية البحث قبالة سواحل كامتشاتكا، تم العثور على بقايا عشر جثث أخرى للضحايا"، إضافة إلى 9 جثث كان أعلن عنها في وقت سابق، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في موقع تحطم الطائرة.

وكانت الطائرة المتوجهة من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا اختفت يوم الثلاثاء، على بعد تسعة كيلومترات محطتها الأخيرة، حيث كان على متن الطائرة 28 شخصا، منهم ستة من أفراد الطاقم و22 راكبا، بينهم طفل، لقوا حتفهم جميعا حسب البيانات المتوفرة.

وأعلنت المنطقة الحداد على أرواح الضحايا لمدة 3 أيام، وسيحصل أقارب الضحايا على 27 ألف دولار من مدفوعات التأمين، ومليون روبل ستدفعها شركة الطيران إضافة إلى 500 ألف روبل أخرى من السلطات.

وفي السياق نفسه بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى حاكم إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، نقل خلالها تعازيه مع كلمات التعاطف والدعم، إلى عائلات وأقارب ضحايا طائرة "أن-26".

وجاء في التعزية، المنشورة على موقع الكرملين: "علمت بكل أسى وحزن، بنبأ تحطم طائرة أن-26 بالقرب من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي. هذه المأساة أودت بحياة أفراد الطاقم والركاب، وجلبت الحزن الشديد لأقاربهم بسبب هذه الخسارة الجسيمة. أطلب منكم أن تنقلوا كلمات التعاطف والدعم لعائلات الضحايا وأحبائهم".