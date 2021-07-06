الحكومة الألمانية تدين الهجوم على صحفي في هولندا

أدانت الحكومة الألمانية بشدة الهجوم على الصحفي الهولندي البارز المتخصص في التحقيقات الاستقصائية عن الجرائم، بيتر آر دي فريس، والذي أصيب بإصابات خطيرة بعد إطلاق النار عليه في وسط أمستردام مساء أمس الثلاثاء.



وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس اليوم الأربعاء في برلين: "أود أن أغتنم الفرصة لأعبر نيابة عن المستشارة والحكومة الاتحادية بأكملها عن تعاطفنا ومواساتنا"، واصفة الهجوم بالغادر.



وأعربت عن تمنيات الحكومة الألمانية بالشفاء العاجل للصحفي، وقالت: "قلوبنا مع المصاب وأقاربه".



وأضافت فيتس، أنه في حال التأكد من تعرض الصحفي للهجوم بسبب أنشطته الصحفية، فإن هذا يعتبر "اعتداء واضحا على حرية الصحافة، وهو أمر غير مقبول"، مضيفة أن حرية الرأي وحرية الصحافة من الأصول القيمة التي يجب الدفاع عنها بكل الوسائل.



وتم إطلاق النار على دي فريس بعد مغادرته استوديو تلفزيوني في أمستردام وهو حاليا في المستشفى مصابا بإصابات تهدد حياته.



وتم القبض على ثلاثة مشتبه بهم خلال الليل، اثنان على طريق سريع قريب من مكان الجريمة والثالث في أمستردام.



وأثار الهجوم صدمة في هولندا وبثت القنوات التلفزيونية تقارير خاصة عنه.

ويعتبر دي فريس صحفيا رائدا في مجال الاستقصاء عن الجرائم في هولندا، كما يظهر بانتظام كمتحدث رسمي باسم الضحايا أو الشهود في المحاكمات، وهو حاليا المقرب من الشاهد الرئيسي في محاكمة كبرى ضد الجريمة المنظمة.



وفيما يتعلق بالمحاكمة، تم إطلاق النار على محامي الشاهد الرئيسي في عام 2019.