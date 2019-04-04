عقيلة صالح: البدء في إعداد قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، حيث بحث مع المبعوث الأممي خلال اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.

ونقلًا عن الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، مساء الأربعاء، أكد «صالح» خلال اللقاء على شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.

وشدد للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.