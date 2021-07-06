تعملق مارتينيز بركلات الترجيح يقود «أرجنتين ميسي» لنهائي كلاسيكي أمام البرازيل

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ضرب منتخب الأرجنتين موعدًا لمواجهة كلاسيكية أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021، وذلك بعد فوزه على نظيره كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة ٣-٢ في الدور نصف النهائي.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، لكن منتخب الأرجنتين حسم النتيجة بركلات الترجيح، بعد تألق حارس مرماه إيميليانو مارتينيز الذي تصدى لـ3 من 5 ركلات ترجيح.

وتقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة 7 عن طريق لاوتارو مارتينيز، بعد تمريرة من البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما عادل منتخب كولومبيا النتيجة في الدقيقة 61 عن طريق لويس دياز.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ليتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة.

وفي ركلات الترجيح، سجل أولا لمنتخب كولومبيا خوان كوادرادو، وعن منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

وفي الركلة الثانية، أنقذ حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز ركلة دافينسون سانشيز، وأضاع للأرجنتين رودريجو دي بول، لتظل النتيجة 1-1.

وفي الركلة الثالثة، تألق حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز مجددا وأنقذ ركلة ييري مينا، لكن هذه المرة استفاد المنافس بعدما سجل لينادرو باريديس لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الركلة الرابعة، سجل ميجيل بورخا لكولومبيا، وكذا لاتوتارو مارتينيز للأرجنتين.