مخاوف من تفش واسع لكورونا في سجن بفيتنام

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أكثر من 80 حالة إصابة بفيروس كورونا في سجن "شي هوا" في "هو شي مينه سيتي"، حيث كانت نتائج اختبارات الموظفين والنزلاء إيجابية للفيروس وتتزايد المخاوف من تفش أوسع نطاقا.

وبدأت السلطات في رش المطهرات وإجراء اختبارات واسعة في المنشأة بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة ثلاثة من ضباط السجن بفيروس كورونا أمس الأول الاثنين.

وحتى اليوم الأربعاء، أظهرت الاختبارات إصابة 44 موظفا و36 سجينا بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 81 حالة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أعمال شغب اندلعت، الليلة الماضية، داخل السجن، حيث سمع إطلاق نار وصراخ ولم تذكر الشرطة مزيدا من المعلومات.

وألقت الشرطة القبض على بعض محرضي أعمال العنف.

كما نقلت آخرين إلى سجن آخر، في مسعى لاستعادة النظام وضمان التباعد الاجتماعي بين النزلاء للحد من انتشار الفيروس.