أبرمت قطر للبترول، اليوم الأربعاء، اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاما مع شركة "سي بي سي" التايوانية تورّد بموجبها حوالي 25ر1 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت قطر للبترول في بيان صحفي اليوم، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إنه وبموجب الاتفاقية، سيبدأ توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى محطات الاستقبال التابعة لسي بي سي اعتبارا من شهر يناير المقبل.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة قطر بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لعملائها حول العالم من خلال إمدادات الغاز الطبيعي المسال المعتمدة والطويلة الأمد.

وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول "إننا نتطلع إلى بدء عمليات تسليم الشحنات بموجب هذه الاتفاقية ومواصلة إمداداتنا من الغاز الطبيعي المسال كمُورِّد عالمي موثوق ويمكن الاعتماد عليه".

ومنذ توقيع الاتفاقية الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال في مارس 2006، استلمت شركة سي بي سي أكثر من 63 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر.