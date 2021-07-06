 قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من أول يوليو - بوابة الشروق
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قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من أول يوليو

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 6:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 6:43 ص

 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 269 لسنة 2021 بتعيين المستشار حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2021.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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