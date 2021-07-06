الصين تعتزم تشديد الضوابط على الشركات المسجلة في الخارج

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تعتزم بكين تشديد الضوابط على الشركات الصينية، المدرجة في البورصات بالخارج، طبقا لوثيقة صدرت عن مجلس الدولة، اليوم الأربعاء.

واللوائح الجديدة تنطوي على تداعيات بعيدة المدى على الشركات الجديدة الآتية من الصين، سعيا وراء زيادة رأس المال في أسواق الأسهم بالخارج، في نيويورك وهونج كونج على سبيل المثال.

وبشكل خاص، تستهدف القواعد الجديدة أمن وتدفق البيانات عبر الحدود وإدارة المعلومات السرية، طبقا لما ذكرته الوثيقة.

وتخشى الحكومة الصينية من أن الشركات التي تتداول في البورصات الأجنبية ربما يتم إجبارها من قبل السلطات في الخارج على تسليم البيانات.

وترمي القواعد الجديدة لتنظيم أفضل للسرية والمسؤولية عن أمن المعلومات للشركات التي تتداول في الخارج، حسب الصحيفة.

تأتي اللوائح في أعقاب خطوات اتخذتها الحكومة الصينية واستهدفت العديد من الشركات على الإنترنت التي تم إدراجها مؤخرا في البورصة الأمريكية.