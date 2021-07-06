تايلاند تسجل 6519 حالة إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 6519 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 301 ألف و172 حالة.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت 54 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2387 وفاة.

ومن بين الحالات الجديدة 6464 حالة من العامة و55 حالة من السجون.

وأبلغ المركز عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 231 ألفا و171 حالة بعد تسجيل 4148 حالة تعاف جديدة.