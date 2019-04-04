مناقشات مستفيضة بين شكري والمندوبة الأمريكية للأمم المتحدة حول أزمة سد النهضة

اختتم سامح شكري وزير الخارجية، فعاليات اليوم الثاني من زيارته للولايات المتحدة، بعقد اجتماع مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة المصرية.

ونشر السفير أحمد عبد الحافظ الناطق باسم وزارة الخارجية، صورًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا لاجتماع الوزير شكري مع الدبلوماسية الأمريكية، وقال إن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة حول قضية سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، دون كشف مزيد من التفاصيل.

اجتماع شكري مع جرينفيلد جاء في إطار اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم الخميس، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، بناءً على طلب مصر والسودان، وذلك بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حالياً عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وعقد شكري‬، الثلاثاء، اجتماعا في نيويورك مع السفير ‫نيكولا دو ريفيار‬ المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة، والذي يتولى رئاسة المجلس لشهر يوليو الجاري، وذلك لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

ويوم الاثنين، عقد شكري، سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن، وكذا مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وفيما من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته مصر والسودان، وطرحته تونس - العضو العربي في المجلس، عقد مجلس الأمن اجتماعًا تشاوريًّا على مستوى الخبراء، لمناقشة مشروع القرار المصري - السوداني، دون أن يتم الكشف حتى الآن عما آلت إليه الجلسة.

وبحسب السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، فإن القواعد المتبعة في مجلس الأمن تشمل إجراء مشاورات على النص الأولي، ثم إجراء تعديل الأول، وبعد ذلك يُجرت تعديل ثان ويوضع على إجراء صامت، ومن الممكن أن يكون التصويت على مشروع القرار - وفق الدبلوماسي العربي - إما يوم الخميس أو الأسبوع المقبل.