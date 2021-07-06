رئيس قناة السويس: نجاح مفاوضات السفينة إيفرجيفين بشرة خير لحل أزمة سد النهضة

أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تمنيه بأن يكون نجاح الدولة في المصرية في إدارة أزمة السفينة إيفرجيفين التي تعرضت للجنوح، ومن ثم في المفاوضات لمغادرة السفينة، بشرة خير لنجاح مفاوضات سد النهضة وحل الأزمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، إن إنهاء أزمة السفينة إيفرجيفين برهن على أن مصر لديها قدرات تفاوضية كبيرة، مشيرًا إلى أن حل الأزمات دائمًا ما يكون مرتبطًا بمدى رغبة الطرف الآخر في الحل.

وأضاف أن الدولة أنهت أزمة السفينة بشرف وكرامة، وحافظت على حقوقها إلى جانب علاقاتها مع الشركاء، مشيرًا إلى أن التوقيع على وثيقة سرية المعلومات وعدم الإفصاح مرتبط بأن أفرادًا غير تابعين للهيئة أو الشركة تحدثوا عن أرقام غير صحيحة للتعويض، وهو ما أثار لغطًا.

وأوضح أن الخطوة الأولى لنجاح المفاوضات الجدية تمثلت في توقيع الوثيقة ليكون الأمر مقتصرًا على طاولة المفاوضات، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.

في سياق متصل، كشف ربيع عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي له منذ اليوم الأول لجنوح السفينة، قائلًا: "الرئيس قالي سمعة مصر في رقبتك إنت ورجال الهيئة"، مؤكدًا أن هذا الحمل الثقيل دفع نحو العمل الدؤوب من أجل إنهاء الأزمة في أسرع وقت.

وأشار إلى وجوده رفقة رجال الهيئة على الأرض في جهود إنهاء الأزمة، وهي خطوة وصفها بأنها كانت مهمة جدًا، مرجعًا ذلك إلى السرعة في معالجة الموقف عبر مقترحات قدمومها على الصعيد الفني والهندسي.

وغادرت السفينة إيفرجيفن البنمية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك بعد رفع التحفظ عنها.

وكانت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، قد وافقت على طلب هيئة قناة السويس لرفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفين، بعد إنهاء مفاوضات الاتفاق النهائي الخاص بالتعويض المادي المستحق للهيئة من الشركة المالكة للسفينة.