قناة السويس: الرئيس وجه بمحاولة الوصول إلى اتفاق ودي مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة

ربيع: الانتهاء من مشروع تطوير مجرى قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى خلال 20 شهرا

توجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه واتصاله المباشر لمتابعة أزمة السفينة البنمية الجانحة، مؤكدًا أن الرئيس تابع ما يتم خطوة بخطوة.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه بمحاولة الوصول إلى اتفاق ودي مع الشركة دون اللجوء إلى المحاكم؛ لأنهم شركاء لمصر، فضلًا عن العلاقات التي تجمع مصر بدولة اليابان.

وأعرب عن سعادته بما وصلت إليه الهيئة اليوم من حل الأزمة وفقًا للمرغوب، مرجعًا تعويم السفينة التي تضم 18 ألف حاوية وطولها نحو 400 متر، إلى توفيق الله وجهد رجال الهيئة.

وأشار رئيس قناة السويس، إلى توثيق حادث السفينة البنمية منذ 23 مارس الماضي وحتى اليوم، قائلًا إن العالم سعيد بمغادرة السفينة من قناة السويس سليمة وهي تتحرك على ماكيناتها.

وفي سياق آخر، تحدث عن التطوير الذي تشهده القناة، مؤكدًا أن قناة السويس لا تتوقف عن التطوير منذ افتتاحها سواء من خلال عمليات التعميق أو التوسيع أو زيادة القدرات.

وذكر «ربيع» أن الهيئة تعمل الآن على مشروع تطوير مجرى قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 وحتى الكيلو 132 ترقيم القناة.

وتوقع الانتهاء من المشروع خلال 20 شهرًا، وذلك بعد استقبال الكراكة «مهاب مميش»، مؤكدًا أن العمل يتم برجال وكراكات الهيئة وشركاتها دون استقدام شركات من الخارج، وفقًا لتوجيهات الرئيس.

وغادرت السفينة إيفرجيفن البنمية، صباح اليوم الأربعاء، المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك بعد رفع التحفظ عنها.

وكانت المحكمة الاقتصادية الإبتدائية بالإسماعيلية، قد وافقت على طلب هيئة قناة السويس لرفع الحجز التحفظى على سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفين، بعد إنهاء مفاوضات الإتفاق النهائى الخاص بالتعويض المادى المستحق للهيئة من الشركة المالكة للسفينة.