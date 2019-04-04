بمناسبة احتفالات العيد القومى المصرى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى، و تزامناً مع احتفالات السفارة المصرية فى أوتاوا بشهر التراث المصرى فى أونتاريو، نظم سفير مصر فى كندا أحمد أبو زيد زيارة خاصة يوم الثلاثاء ٦ يوليو الجارى لعدد من المسئولين بالحكومة الكندية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجالس ادارات المتاحف الكندية، ورموز الجالية المصرية، إلى معرض "ملكات مصر" المقام حالياً بمقر متحف التاريخ الكندى بالعاصمة الكندية أوتاوا.

وقد شارك فى الجولة أكثر من ١٠٠ زائر على أفواج متعاقبة على مدار اليوم التزاماً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا فى كندا، والذين أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية و إسهام مصر التاريخى فى إثراء الثقافة والفنون بكافة صورها.

كما قدمت السفارة المصرية لكل زائر مجموعة من الوثائق الترويجية السياحية عن مصر، وهدايا تذكارية تعبر عن التنوع الثقافى المصرى عبر التاريخ.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد عقب انتهاء الجولة، أعرب عن سعادته بإتمام الجولة بنجاح رغم الظروف الاحترازية، مشيرا الي أن العدد الكبير للمشاركين، وتنوعهم، ومشاركة اكثر من ٥٠ سفير دولة اجنبية وزوجته، بالاضافة الى ممثلى وزارات الخارجية والتراث و مكتب رئيس وزراء كندا، يؤكد حجم التقدير الذى تحظى به مصر عالمياً، والرغبة الجارفة لدى الكثيرين لزيارة مصر.

وأضاف السفير المصرى، بأن مشاركة رموز الجالية المصرية فى أوتاوا فى هذه الزيارة اعطاها مذاقاً خاصاً، وكان مصدر فخر للسفارة المصرية والجالية ان يشهدوا هذا التقدير والانبهار بقيمة وثقل مصر عالمياً.

وتجدر الإشارة إلي أن رئيسة متحف التاريخ الكندى كانت فى مقدمة المستقبلين للسفير المصرى وحرمه وباقى الزائرين، حيث قدمت عرضاً لأهم المعروضات وشرحاً للخلفية التاريخية لها.