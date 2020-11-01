أستراليا تمدد الإغلاق لأسبوع واحد في سيدني لاحتواء تفشي متحور دلتا

أعلنت استراليا تمديد الإغلاق المفروض منذ نهاية يونيو الماضي في مدينة سيدني جنوب شرقي البلاد لأسبوع واحد على الأقل "حتى 16 يوليو الجاري"؛ لمواجهة تجدد انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" ولاسيما متحور "دلتا" وذلك بعد تسجيل 27 إصابة جديدة.

ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان سكان أكثر مدن استراليا تعدادًا للسكان قد منعوا منذ 26 يونيو الماضي من الخروج من منازلهم في محاولة لاحتواء انتشار متحور دلتا حيث تحاول استراليا خفض الإصابات إلى الصفر مع إغلاق الحدود الدولية منذ 15 شهرا وفرض إغلاقات محلية في بعض المدن عند الضرورة.

يذكر أن استراليا سجلت منذ بدء الجائحة أكثر من 30 ألف إصابة أدت إلى 910 وفيات، وقد تلقى 8% فقط من السكان اللقاح المضاد لفيروس كورونا.