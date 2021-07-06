ألمانيا تمنح 30 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا لدول نامية

قررت ألمانيا منح 30 مليون جرعة على الأقل من لقاحات مضادة لكورونا لدول نامية ودول أخرى حتى نهاية هذا العام.

وجاء في تقرير لوزارة الصحة، تم تقديمه اليوم الأربعاء في مجلس الوزراء الألماني وأطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنه سيُجرى تخصيص جرعات من إنتاج شركتي "آسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون" للتبرعات المجانية.

وقال وزير الصحة ينس شبان: "من صميم مصلحتنا تطعيم العالم".

ومن المقرر توزيع 80% على الأقل من اللقاحات المتبرع بها عبر مبادرة "كوفاكس" الدولية للقاحات.

وحتى منتصف يونيو الماضي تم توزيع 83 مليون جرعة لقاح عبر المبادرة، وذهبت معظمها للدول الأشد فقرا.

ومن المخطط منح 20% من اللقاحات كحد أقصى عن طريق ألمانيا مباشرة لدول غرب البلقان، والتي ستحصل على نحو 3 ملايين جرعة، وناميبيا، ودول شرق أوروبا التي في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثل أرمينيا وأذربيجان وأوكرانيا. وستعتمد الكميات وأوقات التسليم الدقيقة على وضع توفر اللقاحات في ألمانيا.

ودعمت ألمانيا مبادرة "كوفاكس" بأكثر من ملياري يورو.

وبحسب وزارة الصحة، فإن منح جرعات اللقاحات يمكن أن يقدم مساهمة إضافية مهمة في إطار المبادرة.