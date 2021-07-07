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تلقى حي وسط الإسكندرية بلاغا عاجلا، أمس الثلاثاء، من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بسقوط بلكونة العقار الكائن في 15 شارع الفكهاني محرم بك.

توجه رجب النقيدي رئيس حي وسط، لمعاينة العقار، واتضح أنه عبارة عن دور أرضي وأول علوي، ومشغول بالسكان، وتبين سقوط بلكونة السطح، دون وقوع إصابات.

وقال النقدي إنه تبين من السجلات أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 2 لسنة 2015، حيث حضر الموقع مدير إدارة الأزمات بالحي، والإدارات المعنية وإدارة الحماية المدنية.

وقامت إدارة الحماية المدنية بإزالة الأجزاء العالقة؛ حرصا على سلامة المارة والممتلكات، ويجري عمل إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات بقسم الشرطة المختص، وتحال لمهندس المنطقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.