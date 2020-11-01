بعد مرور عام على جائحة كورونا، يعود المهرجان السينمائي الأول في العالم إلى الريفيرا الفرنسية مرة أخرى، وتقام الدورة 74 لمهرجان "كان" السينمائي من 6 وحتى 17 يوليو الجاري، وتتحول أنظار كل المهتمين بالسينما في العالم نحوه، لكن ماذا تغير في تفاصيله؟

كان وباء الفيروس التاجي بمثابة تذكيرا ينذر بالسوء بالعلاقة المباشرة بين فقدان التنوع البيولوجي والتهديدات الحيوية للبشرية، وتحذيرا تعهد مهرجان "كان" السينمائي بوضعه في صميم برنامجه مع عودته إلى الريفيرا الفرنسية هذا الأسبوع، بعد عام من عدم إقامته بسبب كورونا، بحسب ما ورد في تقرير "فرانس 24".

أوضح منظمو المهرجان أن نسخة هذا العام ستكون مختلفة عن أي دورة أخرى، حيث ستوفر البروتوكولات الصحية الصارمة ومركز الاختبار المتواجد في الحفل، تذكيرًا دائمًا بتهديدات فيروس كورونا، في حين أنه يوجد عدد كبير من الأفلام ذات الطابع البيئي على قائمة العروض.

قال المدير الفني للمهرجان، تييري فريمو: "السينما لم تمت. لقد كشف النقاب عن تشكيلة زاخرة الشهر الماضي، مليئة بالمخرجين المعروفين والمواهب الشابة المثيرة للاهتمام، وأعمال مميزة سوف تعرض، وذلك يواجه الصعوبات التي قابلت دور السينما بعد الإغلاق في معظم أنحاء العالم، وزاد الصراع بين الشاشة الكبيرة ومنصات البث بشكل كبير لصالح الأخيرة. تحرص مدينة كان على لعب دورها في دعم السينما لمواجهة هذه المنصات".

يوجد وفرة غير مسبوقة في الأفلام المعروضة لهذا العام، نتيجة لعدم حضور وعرض الكثير في 2020، حيث انتظر العديد من كبار المخرجين عامًا كاملا من أجل العرض الأول في أفضل مهرجان سينمائي في العالم، وهذه هي القوة الكبيرة لمهرجان كان، من بين هؤلاء النجوم ويس أندرسون (The French Dispatch)، وبول فيرهوفن (Benedetta)، وليوس كاراكس (Annette)، الذي سيُعرض في حفل الافتتاح.

من أجل إفساح المجال للوافدين الجدد في المسابقة الرئيسية، مع مكافأة القدامى أيضًا وتكافؤ فرص العرض، أضاف "فريمو" وفريقه قسمًا جديدًا بالكامل "Cannes Premieres"؛ لعرض أحدث أعمال رواد المهرجان، مثل كوريا الجنوبية غزير الإنتاج.

وهذا العام، تم تحديد 6 أفلام وثائقية أخرى في قسم جديد يركز على تغير المناخ والتدهور البيئي، مثل فيلم "فوق الماء" Assa Maïga، حول تأثير الاحتباس الحراري في النيجر، و"Invisible

Demons" لراهول جاين، الذي يعالج تلوث الهواء في نيودلهي.

وأوضح فريمو: "هناك أفلام وثائقية تصف الحالة التي تؤدي إلى تدمير كوكبنا، وأفلام وثائقية عن مدى جماله، وأخرى تبحث في كيفية تعامل جيل الطفرة السكانية".

يسعى المهرجان إلى أن يكون صديقا للبيئة، من خلال إجراء بعض الإصلاحات، وعد منظموه بخفض حجم السجادة الحمراء الشهيرة إلى النصف، وجعلها من مواد معاد تدويرها بدلا من PVC المعتاد، وحظروا أيضًا الزجاجات البلاستيكية، ووسعوا دائرة استخدام السيارات الكهربائية، وقدموا مساهمة قدرها 20 يورو من كل زائر للبيئة.

وقال رئيس مهرجان كان السينمائي، بيير ليسكور، قبل الحدث: "لن يكون لدينا الكثير من الحفلات والتجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. إنها مسؤوليتنا تجاه الجميع (المهرجان، والمدينة، والمشاركين)، أن يمر حدث ما بعد الجائحة بسلاسة".

كما ألغى جواهرجيو شوبارد، الذين يصنعون كأس السعفة الذهبية السنوي، حفلتهم الكبرى -وهي من المعالم التقليدية للحياة الليلية في المهرجانات- لصالح عدد قليل من اللقاءات المختارة؛ لتقليل التجمعات.