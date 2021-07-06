 روسيا: المساعدات المقدمة إلى سورية يجب أن تصل عبر دمشق - بوابة الشروق
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روسيا: المساعدات المقدمة إلى سورية يجب أن تصل عبر دمشق

ألكسندر لافرينتيف
ألكسندر لافرينتيف
د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 6:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 6:47 ص

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري ألكسندر لافرينتيف إن روسيا تطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية.

وأضاف لافرينتيف أن المساعدات يجب أن تصل عبر دمشق، مشيرا إلى أنها تصل منذ حوالي 6 - 8 أشهر إلى شمال شرق سورية، منوها بأن المساعدات التي تصل إلى إدلب "مسيسة والمسلحون يمنعون وصولها إلى المدنيين"، حسبما ذكرته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء.

وأفادت القناة بأن محادثات أستانا ستبحث تمديد التفويض الأممي لإيصال المساعدات الأممية عبر الحدود والذي ينتهي في 10 يوليو، منوهة إلى أن مشروع القرار الجديد الذي تقدمت به أيرلندا والنرويج يدعو لتوسيع التفويض وإعادة فتح معبر اليعربية مع العراق، بينما تطالب واشنطن بفتح معبر ثالث في باب السلامة إلى جانب باب الهوى الذي يعمل حاليا.

وأوضحت أن تركيا أبلغت روسيا برفضها القاطع لفتح معبر اليعربية مع العراق بسبب موقفها من الأكراد.

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