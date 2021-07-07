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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء 9ر16 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ195 ألفا و891جرعة في اليوم الواحد.

ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهرا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 26أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 72ر1 مليون، والوفيات إلى 18 ألفا و41 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و18 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.